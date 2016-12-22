Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Allah bizi bu olayların daha kötüsünden korusun. Ama şu bir gerçek ki bugün burada Türk futbol ailesi Türkiye'yi temsil etmiştir" dedi.

Yıldızlar Karması Şehitleri anma ve destek maçı sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu.

Demirören, "Bugün burada Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Türk futbol ailesi birlik ve beraberliğini örnek bir şekilde göstermiştir. Allah bizi bu olayların daha kötüsünden korusun. Ama şu bir gerçek ki bugün burada Türk futbol ailesi Türkiye'yi temsil etmiştir. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini göstermiştir. Ben bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Göksel Gümüşdağ ve değerli hocalarımıza, tüm katılanlara, tüm başkanlara, tüm oyuncularımıza tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bölemeyecekler, Türkiye bölünmeyecek. Herkes bunu böyle bilsin. Bu birlik beraberlik hiç bozulmayacaktır inşallah" diye konuştu.

Gümüşdağ: "Birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gördük"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ise kalben Yıldırım Demirören'in tüm söylediklerini katıldığını ifade ederek, "Bugün amaç Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde Kulüpler Birliği Vakfı, TFF, Futbol Direktörümüz Fatih Terim ve diğer hocalarımızın hepsi bu resmi vermek için buradayız. Hangi taraftar, hangi renklere ait olsa da bugün tek ortak menfaatimiz Türk bayrağımız ve bunun altında toplandık. Bugün de bu birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bence bugün sahada galip gelen Türkiye oldu. Bundan dolayı burada bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz bundan sonra da daim olacak. Şehitlerimize rahmeti gazilerimize de acil şifalar diliyorum" açıklamalarında bulundu.