Yığılca’da yaban hayatına yaşam desteği

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekiplerinin katılımıyla, ağır kış şartlarının yaşandığı Yığılca İlçesi'nde ki ormanlık alanlarda yabani hayvanların aç kalmaması için yiyecek ve yemleme çalışması yapıldı.

Doğada yaşayan her türlü canlının yaşama hakkını ve bu hakkının korunmasına olanak sağlanması için yapılan bu çalışmanın birçok hayvanın açlıktan ölmesine engel olacağı belirtildi. Yemleme çalışmalarının kış sezonu boyunca devam edeceğini bildirildi.

Yemleme çalışmalarının ardından köylü vatandaşlarla sohbet eden Yığılca Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, bilinçsiz ve kaçak avlanmanın bölgedeki hayvan popülasyonunu oldukça düşürdüğü, daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu.