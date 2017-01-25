Yeşilyurt Belediye Tiyatrosundan İskenderoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ömer Konakçı, tiyatro oyuncuları ile birlikte Malatya İl Kültür Müdürlüğüne vekaleten atanan Levent İskenderoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ömer Konakçı, İl Müdürü Levent İskenderoğlu'na görevinde başarılar diledi. Konakçı, "Biz ekipçe sizin göreve gelişinizden dolayı çok heyecanlıyız. Çünkü tiyatro yapmış birinin İl Kültür Müdürü oluşu bizi fazlasıyla heyecanlandırdı ve umutlandırdı" diye konuştu.

Genç ve dinamik bir ekip olduklarını ifade eden Konakçı, "Tiyatro ve oyunculuk anlamında kendimizi geliştirmek adına ses eğitimi, diksiyon, iletişim vb. eğitimler alıyoruz. Hem bilmediklerimizi öğrenmek hem de bildiklerimizi hatırlamak adına kendi aramızda konular ve yazar hayatları hakkında görev verip sunumlar yapıyoruz. Kısa filmler çekiyoruz. Bu anlamda Yeşilyurt belediyesi bizi inanılmaz bir şekilde destekliyor. Biz Belediye Başkanımız Polat'tan büyük cesaret alıp büyük düşünmeye başladık. Hedeflerimizi büyüttük. Uzun metraj filmler çekmek artık bizim için kaçınılmaz oldu. Kendimizi tiyatro ve sinema anlamında donanımlı hale getirmek için yoğun çalışıyoruz. Hedeflerimiz arasında tiyatro festivali ve Malatya kültürünü anlatan oyunlar yazmak da var" ifadelerini kullandı.

Malatya İl Kültür Müdürü Levent İskenderoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizler bu makamlarda sizlerle el ele, kol kola olmak için varız. Bende geçmişte birçok oyunda yer almış bir tiyatrocu olarak sizleri çok iyi anlıyorum. Her zaman her konu da yanınızdayız" şeklinde konuştu.