Yeşilova yolu artık daha güvenli

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesi Yeşilova Mahallesinde bitümlü sıcak karışım olan yolda kenar dolgu çalışması gerçekleştirdi. Böylece arıza yapan araçların trafiği aksatmasının önüne geçilecek ve yolun güzergahından kaynaklanacak sorunlar ortadan kalkacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Salihli ilçe ziyaretinde açılışını gerçekleştirdiği 42 kilometrelik sıcak asfalt yol çalışması ve 40 bin metrekarelik parke taşı döşeme işleri, Yeşilova Mahallesinin yüzünü güldürdü. Bunun ardından da çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfaltın kenarında dolgu çalışması gerçekleştirdi. Yolun güzergahında bulunan hafif viraj bu çalışmayla ortadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra yol genişlemiş de oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 54 yıllık asfalt hasretini dindirdiğini belirten mahalle sakinleri, halkın güvenliği ve can sağlığı için yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri de, Yeşilova Mahallesinde iş makineleri ile gerçekleştirilen çalışmaların, yolun kullanım ömrünü uzatacağını, daha güvenli ve konforlu hale getirdiğini dile getirerek; bunun yanı sıra arıza yapan araçların trafiği aksatması gibi problemlerin önüne geçileceği aktarıldı.