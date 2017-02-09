Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün sigara bağımlıları için dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Günlüoğlu, "Sigara kanser, kalp rahatsızlıkları ve KOAH gibi birçok ölümcül hastalıklara yol açıyor. Bedenimize, psikolojimize, sevdiklerimize, ekonomimize zarar veren, ölümcül hastalıklara yol açan sigaraya karşı amansız mücadelemiz ilk günkü gibi devam ediyor. Bu kapsamda "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" ana temasıyla kamu spotlarımız yayınlanmaya başladı. Yanı sıra sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak birçok bilgiye kolay ve pratik bir şekilde ulaşılabilmesi için bırakabilirsin.org sitemizi de yayına aldık" dedi.

Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Günlüoğlu, "Sigara size zarar veriyor, sigara sevdiklerinize zarar veriyor. Kurtulmak mümkün. Yeter ki inanın, iradenizi ayağa kaldırın ve elinizdeki sigarayı bırakın. Zorlanırsanız bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. 9 Şubat sigara bağımlıları için bir dönüm noktası olsun" diye konuştu.