Yenimahalle’den Hayata Destek Projesi’ne tam destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kadınların eğitim düzeylerinin ve niteliklerinin arttırılması, ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırdığı gibi şiddet görme olasılıklarını da düşürüyor. Bu nedenle belediye imkanlarımızla kadınlara yönelik çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi diğer kurum ve kuruluşların da projelerine tam destek sağlıyoruz" dedi.

Yenimahalle Belediyesi, kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde katılmasına katkı sağlamak amacıyla "Başarılı Kadınlar Atölyesi-Hayata Destek Projesi"ne omuz verdi. Proje kapsamında Tepe Kule Kurs Merkezi'nde "Geleneksel Gümüş İşlemeciliği" kursu açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi, Kadın ve Gençlik Platformu Derneği ile Geleneksel El Sanatları Vakfı'nın işbirliğinde "Başarılı Kadınlar Atölyesi-Hayata Destek Projesi" hayata geçti. Yenimahalle Belediyesi'nin de katkı sağladığı proje ile kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılması sağlanacak.

Kadınlar meslek sahibi olacak

Proje kapsamında Tepe Kule Kurs Merkezi'nde kapılarını açan "Geleneksel Gümüş İşlemeciliği" kursunda eğitime başlayan 18-49 yaş aralığında 30 kadın, 4 buçuk aylık eğitimin sonunda meslek sahibi olacak. Kursta, kuyumculuk ve takı tasarımı ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Konusunda uzman 8 eğitmen; atölye, temel sanat, takı tasarımı, iletişim becerileri, malzeme bilgisi, girişimcilik, pazarlama teknikleri ve mikro kredi eğitimleriyle kursiyerleri meslek sahibi yapacak.

Yenimahalle'nin kadınlarına altın bilezik

İlçe genelinden seçilen 30 kadın bu eğitimin sonunda; mesleki niteliklerinin yanı sıra, kendi işlerini kurabilme, toplumsal üretkenlik ve sosyal entegrasyonlarını sağlayabilme becerisi kazanmış olacak.

Türkiye'de kadına şiddetin önüne bir türlü geçilemediğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Kadınların eğitim düzeylerinin ve niteliklerinin arttırılması, ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırdığı gibi şiddet görme olasılıklarını da düşürüyor. Bu nedenle belediye imkanlarımızla kadınlara yönelik çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi diğer kurum ve kuruluşların da projelerine tam destek sağlıyoruz. YENİMEK'lerimizde 10 binlerce kadınımıza eğitim şansı verirken onları bilinçlendirecek, ufuklarını açacak eğitim seminerlerimiz de devam ediyor. Diğer yandan Kadın Sığınma Evi'miz şiddet mağduru kadınlarımızın hayata tutmasını sağlıyor. Yerel yönetimler olarak konunun hassasiyetinin farkında ve her zaman kadınlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.