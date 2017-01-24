Yenimahalle’de 120 girişimci sertifika aldı

Yenimahalle Belediyesi, KOSGEB ve İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri"nde 120 vatandaşı mezun ederek sertifikalarını verdi.

Başladığı ilk günden beri vatandaşlardan yoğun ilgi gören eğitimlerde, sertifika almaya hak kazanan 120 katılımcı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreniyle Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın elinden belgelerini aldılar. Yaşar'dan sertifikalarını alan girişimci adayları, yeni iş fikirlerini hayata geçirebilecekleri ve KOSGEB'den destek almak için başvuru yapabilecekleri için heyecanlı olduklarını da dile getirdiler. Yaşar'a teşekkürlerini sunan katılımcılar, sertifikalarıyla hatıra fotoğrafı da çekildiler.

"Ülkemizin geleceği için üretim ve istihdam yaratmak çok önemli"

Yaşar, eğitimlere katılan vatandaşların iş hayallerini gerçekleştirmelerini ve kendi iş yerlerini açmalarını umut ettiğini kaydetti. Türkiye'nin geleceği için üretim ve istihdam yaratmanın çok önemli olduğunu belirten Yaşar, "Siz de bu yolda bir adım attınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Burada aldığınız eğitimi, başlayacağınız işte düzgün bir şekilde uygularsanız başarı kaçınılmaz. Ticarette dürüstlük ve ahlak çok önemli. Size gelen müşteriyi kandırmaya çalışırsanız, ilgilenmezseniz müşteri bir gelir, iki gelir bir daha da hem sizden alışveriş yapmaz, hem de çevresini sizinle ilgili uyarır. Buna dikkat edin, dürüst hizmet verin" diye konuştu.

"Ekonomik bir döngü yaratacak"

Katılımcılara Yenimahalle ekonomisini canlandırmak için gerçekleştirdikleri Halk Kart projesinden de bahseden Yaşar, "Bu projede amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak. Bu proje hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Bu kart ile Yenimahalle'de hizmet eden kurumlarla vatandaşlar, ekonomik bir döngü yaratacak ve Yenimahalle'nin ekonomisi canlanacak" ifadelerini kullandı.