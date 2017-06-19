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Yenikent’in yeni iş yerleri tamamlandı

Yenikent’in yeni iş yerleri tamamlandı

Başiskele Belediyesi, Yenikent Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında esnaflara yeni iş yerleri inşa etti.

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Başiskele Belediyesi, Yenikent Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında esnaflara yeni iş yerleri inşa etti.

Eski Kalıcı Konutların eğitim tesisine dönüşeceği Yeşilkent Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan iş yerlerindeki esnaflar, yeni iş yerlerine kavuşuyor. Esnafın mağdur olmaması için çalışma başlatan Başiskele Belediyesi, eski iş yerlerinin karşısındaki 2 dönümlük araziye 5 adet yeni iş yeri, muhtarlık binası ve Başiskele Belediyesi irtibat bürosu yapımını tamamladı.

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