YDÜ sağlık teknikerleri diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sağlık Teknikerleri Bölümü öğrencileri diplomalarını aldı.

YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2016-2017 güz dönemi mezuniyet töreni, YDÜ Hastanesi 101 Nolu Salon'da gerçekleştirildi. Törene YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, KKTC lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Elektironero-Fizyoloji Bölümü mezunları adına Tuğba Alp bir konuşma yaptı. Bölümün ilk teknikerleri olduklarını belirten Alp, bu zorlu eğitim sürecinde yol gösteren hocalara teşekkür ederek, "Üzerlerindeki hiçbir emeği boşa çıkarmadan topluma ve insanlığa faydalı bireyler olabilmeyi dilerim. Üzerimizdeki sosyal sorumlulukları göz ardı etmeden ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için faydalı işler yapan, en önemlisi gelecek nesillere örnek teşkil edecek birer birey olacağımızı temenni ediyorum" dedi.

Alp, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Eğitim ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da millet esaret ve sefalete tahrik eder. Bizler bu söz doğrultusunda özgür bir millet olarak yaşamaya devam etmek istiyoruz" sözleriyle sonlandırdı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise, iyi yetişmiş nitelikli sağlık teknikeri açığının çok fazla olduğuna dikkat çekerek, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'in engin öngörü ve direktifleri doğrultusunda açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile halka daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi. İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme, Radyo Terapi, Elektironero-Fizyoloji, Tıbbi Dökümasyon ve Sekreterlik ve Diyaliz bölümlerinden toplam 42 öğrencinin mezun olacağını belirten Bulakbaşı, "Okulumuzda uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları var. YDÜ'nün başta Tıp Fakültesi olmak üzere Sağlık Bilimleri, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Atatürk Eğitim Fakültelerinin değerli öğretim elemanlarından oluşan zengin eğitim kadrosu ile çağdaş, bilimsel ve etik değerler dışında kaliteli bilgi ve beceriyle donatılmış nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Bulakbaşı, mezun öğrencilere de, "Kendi aranızda aranan bir tekniker olacağınıza ve bu sayede de bizleri ve yetiştiğiniz eğitim yuvası olan Yakın Doğu Üniversitesini her zaman gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum" diye seslendi.

"Ailelerin de göstermiş olduğu özveri göz ardı edilemez"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "İlk olarak öğretim elemanları kadrosuna ve idari kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilerin öğrenme isteğinin fazla oluşu bizleri gururlandırıyor. Bu zorlu eğitim sürecinde hocaların yanında ailelerin de göstermiş olduğu özveri göz ardı edilemez. Tüm mezunlara başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nail Bukalbaşı eşliğinde mesleki yemin edildi. Ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi ve mezunlar keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.