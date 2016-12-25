Yaylada mahsur kalan çoban ve keçileri kurtarıldı

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan çoban ve keçiler kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyü Asmacık yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle keçileriyle köye inemeyen çobanlar, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerini çağırdı. Ekipler gece saatlerinde çobanlara ulaştı. İl Özel İdaresine bağlı greyderler yolu açarak 5 çobanı ve yaklaşık 300 keçiyi köye ulaştırdı.