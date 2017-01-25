Yaşlı kadının 150 bin TL’sini dolandıran şüpheliler tutuklandı

Ordu'da yaşlı bir kadını telefonla dolandırarak, down sendromlu kızının eğitimi için biriktirdiği 150 bin lirasını aldıkları öne sürülen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 54 yaşındaki D.U.'yu telefonla arayan ve FETÖ terör örgütü bahanesiyle kadının 150 bin lirasını alan, ardından polisin yaptığı operasyonla saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alınan İ.Y. (19) ve S.Ç'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderildi.