Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. (20) idaresindeki 67 TC 864 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Kara'ya (64) çarptı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Kara'nın hayati tehlikesi bulunmazken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.