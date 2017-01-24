Yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeşilkent Mahallesinde önceki gün meydana gelen kazada dolmuştan inerken kafasının üzerine düştüğü iddia edilen yaşlı kadın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mahalle girişteki dolmuş durağı önünde meydana gelen kazada, Zakir K.(24) idaresindeki 11 M 5007 plakalı dolmuştan inmeye çalışan Fatma Özün (68) isimli yaşlı kadın, kızı Hatice Külekçi'nin iddialarına göre, sürücünün annesini fark etmeyerek hareket etmesi sonucu kafasının üzerine düşerek yaralanmıştı. Yaşlı kadının kızı Hatice Külekçi, annesinin olayın ardından Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini ve annesinin öldüğünü söyledi. Külekçi açıklamasında, "Annem dolmuştan inerken dolmuş şoförünün dolmuşu hareket ettirmesi sonrasında kafasının üzerine düşerek ağır yaralandı. Hastanede doktorlardan aldığımız bilgiye göre düşmeye bağlı olarak annemin kafatasında iki ayrı kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen annem yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Çok üzgünüz. Olayla ilgili olarak dolmuş şoföründen şikâyetçi olduk. Avukatımız da olayla ilgili delilleri toplayarak konunun takipçisi olacak. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın diye mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Diğer taraftan dolmuş şoförü Zakir K. ise olayın iddia edildiği gibi olmadığını ve yaşlı kadının dolmuştan indikten sonra düştüğünü iddia etti. ürücü, olayın kendisinden kaynaklanmamasına rağmen yaşlı kadına vatandaşlık görevlerini yaparak yardımcı olmak istediklerini, ancak ailesinin kabul etmediğini kaydetti. Durumuyla ilgili olarak bilgi almak istemelerine rağmen ailesinin kendileriyle görüşmek istemediklerini söyledi.