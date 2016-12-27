Yaşar, PEKAY üyelerini ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Ankara Şubesi Başkanı ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın eşi Hatice Karaaslan ile beraberindeki dernek üyelerini kahvaltıda ağırladı.

Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya polis eşlerinin yanı sıra Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.

"Ankara'nın en huzurlu ilçesi Yenimahalle"

Kısa bir konuşma yaparak misafirlerini selamlayan ve katılımları için teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle'deki birlik ve beraberlik görüntüsünün örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek, Ankara'nın en huzurlu ilçesinin Yenimahalle olduğunu söyledi. PEKAY yönetimini ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Yaşar, derneğin değişik etkinliklerinde Yenimahalle Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Derneğin emniyet personeli çocuklarına verdiği burslara ilişkin bilgi veren dernek yöneticileri ise belediyelerin yapacağı katkılarla burs faaliyetlerinin daha da geliştirileceğini belirtti.