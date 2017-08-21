Yaşar Karayel’den Mazlum-Der’e ziyaret

AK Parti Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel, MAZLUM-DER Kayseri Şubesini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, derneğin Kayseri'deki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. MAZLUM-DER'in Kayseri Şubesi'nde 30'dan fazla Sivil Toplum Kuruluşu'nun temsil edildiğini belirten Ahmet Taş, Karayel'e Sivil Topluma verdiği destek için teşekkür etti.

Karayel ise ziyarette yaptığı konuşmada, yüz kızartıcı suçu olmayan herkesin AK Parti'de siyaset yapma hakkı olduğunu söyledi. AK Parti kadrolarının yarısının yenileceğini kaydeden Karayel, "Sivil toplum temsilcilerinin de gerekli şartları taşımaları halinde AK Parti kadrolarında siyaset yapmak için müracaat edebilecekler. Bunun önünde herhangi bir engel yoktur" dedi.