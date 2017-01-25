Yasa dışı yollardan Türkiye’ye giren 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. İzinsiz çalıştıkları tespit edilen şahıslara 4 bin 114 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla Köyünde Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalarda yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren G.F. yakalandı. G.F.'nin üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir kimlik veya pasaporta rastlanmadı. Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen şahsa 2 bin 57 TL para cezası kesildi.

Öte yandan yine Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesinde 3 ay önce İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı ve çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen Afganistan uyruklu E.L.'ye de 2 bin 57 TL para cezası kesildi.

Şahıslar Pehlivanköy İl Göç İdaresine teslim edildi.