Yardımcı doçente FETÖ gözaltısı

Hatay Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. S.K., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Hatay Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. S.K., gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öğretim Üyesi Doç. Dr. S.K'nın daha önceden Adıyaman Üniversitesinde görev yaptığı öğrenildi.