Yaralama ve cezaevi firarisi olan kadın yakalandı

Adıyaman'da, 5 ayrı yaralama olayı ve cezaevi firarisi olan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri P.A'yı durdurarak GBT sorgulaması yaptı. Sorgulaması yapılan kadının 5 ayrı yaralama olayından, açık cezaevinden firar etmekten ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunmasından arandığı anlaşıldı. Aranması olan P.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan P.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.