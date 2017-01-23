Yanlış bilirkişi tespitleri mağdur ediyor

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Rize Şubesi Başkanı Avukat Ümit Peçe, Rize'de gerçek değerinin altında verilen kamulaştırma ücretlerinin vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Rize'nin arsa fiyatları bakamından Türkiye'nin en pahalı illerinden bir tanesi olmasına rağmen yanlış bilirkişi tespitleri nedeni ile kamulaştırma davalarında vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Peçe "Hukuku hizmetlerin yürümesi için yapılan kamulaştırmalar, ilimizin gelişmesi için bir fırsat olmaktadır. Ancak bunun beraberinde kamulaştırma bedellerinin gerçek değerlerinin altında tespit görmeleri ve vatandaşın taşınmazına gerçek değerinin ödenmemesi ciddi tepkilere yol açmaktadır. Bu sorun yargı mekanizmasındaki bilirkişilik müessesinin sağlıklı yürümemesinden kaynaklanmaktadır. Bilirkişiler belirlenirken, arsa nitelikli taşınmazlar için üç teknik bilirkişiden üçü veya ikisi inşaat mühendisi veya mimarlar listesinden seçilir. Birisi ziraat mühendisi olabilir. Özellikle üzerinde ağaç varsa bilirkişilerden biri ziraatçı olmalıdır. İki bilirkişi de mahalli listeden seçilmektedir. İlimizde biten ve derdest durumda olan binlerce kamulaştırma davasında mahkemece yapılan keşifte refakate alınan bilirkişilerin düzenledikleri raporlardaki değer tespitleri vatandaşı memnun etmemektedir. Olaya bir hukukçu olarak değil bir vatandaş olarak baktığımızda bir adalet ve hakkaniyetsizliğin olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Başka illerde taşınmaz değerleri gerçek değerin üzerinde tespit görürken ilimizde bu tespitlerin gerçek değerin altında yapılması vatandaşımızı mağdur etmektedir. Hukuk Mahkemeleri Kamulaştırma davalarında bilirkişilerce verilen raporlardaki değerler üzerinden hüküm kurmaktadır. Bilirkişi raporlarının eksik ve hatalı mahkeme hükmünü de eksik ve hatalı olmaya sevk etmektedir. Evet sorun davalarda hükme esas alınan bilirkişilerin hatalı değerlendirme ve tespitlerinden kaynaklanmaktadır. Bilirkişilerce taşınmazın değerinin gerçek değerinin çok altında olduğu bilinmekte buna rağmen tespitler emsal sunulan taşınmazlardan değeri düşük olanlar dikkate alınmak suretiyle vatandaşın aleyhine değerlendirilmektedir. Sorunun çözümü için kamulaştırma davalarında refakate alınan bilirkişi listesinin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmazdır" dedi.

Rize'de arsa altın değerinde

Rize'de Emlakçılar Platformu Başkanı Halil Kazdal, Rize'nin arsa fiyatları bakımından Türkiye'nin en pahalı ili olduğunu ifade ederek "Rize'de coğrafi yapısı dolayısıyla ciddi bir arazı kıtlığı vardır. Buda arazi ve konut fiyatlarının yüksek olmasına neden oluyor. Şehir merkezinde merkezi noktada imara açık arazilerin dönümü 7-120 Milyon TL civarındadır. Yine şehir merkezinde arka mahallelerde imara açık arazinin dönümü ortalama 1 milyon TL civarındadır. İmara kapalı arazilerin dönümü ise 50 bin ile 200 bin TL arasında değişmektedir" diye konuştu.