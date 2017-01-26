Yangında 16 bin lirası kül oldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangında Süleyman Er'e ait ahır ve ev kül oldu. Er'in evdeki 16 bin lirasının da yandığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.15 sularında Süleyman Er'e ait ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çıkış sebebi belli olmayan yangını fark eden köylüler hemen birlik olarak yangına müdahale ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyeye de haber veren mahalle sakinleri itfaiye araçlarının gelmesini beklemeden hortum, kova ve Dursunbey Belediyesi tarafından verilen tankerle yangına müdahale ettiler. Yangın ahırın yanında bulunan eve de sıçrarken alevler evi ve ahırı küle çevirdi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın için itfaiye tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, yalnız yaşayan 40 yaşındaki Süleyman Er'in evde 16 bin lira civarında parasının bulunduğu ve kül olduğu da iddia edildi.