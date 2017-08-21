Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 1700/6 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Sabri Öztürk'ü (57), mutfakta hareketsiz gören komşular, 112 Acil Servisine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daha sonra apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen Öztürk'ün kızı evin kapısını açtı. Kapının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelenin ardından şahsın bir gün önce öldüğünü belirledi. Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.