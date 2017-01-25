Yakutiye AK Gençlik’te Abuşoğlu dönemi

AK Parti Yakutiye Gençlik Kollarına, teşkilatın yakından tanıdığı Mesut Abuşoğlu atandı.

Şahsi nedenlerinden dolayı istifa eden Ömer Katar'ın yerine, merakla beklenen yeni başkanı Yakutiye Gençlik Kolları Eski Teşkilat Başkanı Mesut Abuşoğlu oldu. Eski Gençlik Kolları Başkanlarından Abdullah Abay yönetiminde Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Başkan Abuşoğlu, AK Parti Genel Merkez'in dün geç saatlerde yaptığı atama sonucunda ilçenin yeni Gençlik Kolları Başkanı oldu.

Mazbatasını İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Yarba'dan alan Abuşoğlu, sürpriz yönetim kurulu ile kutlu yürüyüşe devam edeceğini açıkladı.