Yakup Demir Diyarbekirspor’da

Spor Toto 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Yeşil kırmızılı ekip, Yakup Demir'i renklerine bağladı.

Elazığ Karakoçanlı olan, geçen sezon Adanaspor'da Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan ve bu sezonun ilk yarısında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sarıyer'de forma giyen stoper Yakup Demir kente gelerek sözleşme imzaladı ve takıma dahil oldu. 1992 doğumlu Yakup Demir, üst liglerden çok teklif almasına rağmen Diyarbakır'ı kendi memleketi olarak gördüğü için tercih ettiğini söyledi.