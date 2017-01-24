Yakıt deposunda 8 kilo esrar yakalandı

Kayseri'de polisin yaptığı çalışmalarda bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 610 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'ye çevre illerden uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Urfa'dan kente gelen 31 DL 861 plakalı araç ile Adana'dan gelen 06 HB 8010 plakalı araç, Sivas Bulvarı üzerinde durduruldu. Yapılan aramalarda 31 DL 861 plakalı aracın yakıt deposunda gizlenmiş halde 8 kilo 610 gram ağırlığında 16 paket esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Mustafa K., Mehmet Y., Zeki Y. A., İrfan K. ve Gökhan S. isimli 5 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği bildirildi.