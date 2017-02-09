Yakın Doğu Üniversitesi turu ikinci maça bıraktı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroCup Raund 8'de deplasmanda çıktığı ilk maçında İtalya'nın Reyer Venezia Takımı'na 65-56 mağlup oldu. Yakın Doğu Üniversitesi'nin turu geçmesi için İstanbul'daki rövanşı en az 10 sayı farkla kazanması gerekiyor.

İtalya City Arena: Venezia-Mestre, Palasport Taliergio Salonu'nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Quanitra Hollingsvorth, Kyle Mac Bride, Essence Carson, Angelica Robinson beşi ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot'un basketiyle maça üstün başlayan taraf oldu. Sayı avantajını elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi Essence Carson'dan gelen üçlükle 7-2 öne geçti. Sayı bulan İtalyan ekip 5:15'de skoru 9-9 eşitledi. Angelica Robinson ve Kyle McBride'ın bulduğu üçlükle Yakın Doğu Üniversitesi 14-9 öne geçti. Reyer Venezia bulduğu üçlükle skoru 18-14'e çekse de Yakın Doğu Üniversitesi'nin hücum ribauntlarında sağladığı üstünlüğünü bozamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 21-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Bahar Çağlar ve Olcay Çakır'ı dahil eden Yakın Doğu Üniversitesi rakibin potasına gönderdiği isabetsiz atışlarla geride kaldı. Reyer Venezia yakaladığı 11-2'lik seriyle 6. dakikada 4 sayılık (27-23) avantaj yakaladı. Essence Carson ve Angelica Robinson'nun sayılarıyla farkı kapatan Yakın Doğu Üniversitesi 00.18'de skoru 32-32 eşitledi. Ancak rakip ekipteki Ashley Walker'ı yavaşlatamayan Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına 34-32 geride gitti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin hücumda organize olmakta zorlandığı üçüncü perioyotta Reyer Venezia 5. dakikada farkı 11 sayıya (47-36) çıkardı. Periyodun son 2 dakikasında Yakın Doğu Üniversitesi 6-0'lık seriyle dördüncü çeyreğe girilirken skoru 49-41'e getirdi.

Dördündü periyotta 5 dakika kala skor 10-0'lık seriyle 59-41 İtalyan rakibin üstünlüğü ile devam etti. Son 4 dakikaya girilirken Kayla McBride'ın üçlüğü ile nefes alan Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollingsworth'u basketiyle 2 dakika kala farkı 5 sayıya (61-56) çekti. Karşılaşmadan Reyer Venezia 9 farkla (65-56) galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde; Kayla McBride 17 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Quanitra Hollinsworth 12 sayı, Essence Carson 11 sayı, 9 ribaund, 2 asist, Courtney Vandersloot 11 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Angelica Robinson 4 sayı, 11 ribaunt ile oynadı.

Reyer Venezia'da; Ashley Walker 21 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, Ashleigh Lauren Fonte 16 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Marie Ruzickova 15 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, DeboraCarangelo 7 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Rövanş İstanbul'da

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Reyer Venezia ile deplasmanda çıktığı maçın rövanşını 16 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu'nda oynayacak.