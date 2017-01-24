Yahyalı Belediyesi’nden öğrencilere yarıyıl hediyesi

Yahyalı Belediyesi, ilçede çeşitli sınavlarda başarı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne gönderdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk " İlçemizdeki başarılı öğrencileri ödüllendirmek adına, her ortaokulumuzdan başarılı beş öğrencimizi Erciyes Kayak Merkezine yolluyoruz. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. İlçemiz eğitim seviyesi bakımından oldukça üst seviyede. TEOG sınavında başarı gösteren ve Siyer-i Nebi yarışmasında Türkiye Birincisi olan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz." dedi. Marifetin iltifata tabi olduğunu belirten Başkan Öztürk "Allah ömür verirse, öğrencilerimiz başarılı olduğu sürece belediye olarak öğrencilerimizi hem teşvik edeceğiz, hem de destekleyeceğiz. Zaten ilçemizdeki okullarımıza zaman zaman kendileri talepte bulunmadan çevre düzenlemesi yapıyoruz." dedi. İlçede kayak yapılabilecek güzel pistlerin olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Öztürk " İnşallah öğrencilerimiz orada kayağı öğrenecekler, burada da bizlere öğretecekler. Öğrencilerimiz güle güle gitsinler, güzelce eğlensinler. Biz onları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Öztürk, Antalya'da, Mersin'de, Muğla'da, İzmir'de yaşayıp ta yüzme bilmeyen insanların hoş görülmediğini, Erciyes gibi bir merkezin olduğu bir bölgede de gençlerin kayak yapmayı bilmemesinin hoş görülmeyeceğini belirterek, herkesi kayak yapmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.