Yağlıdere derneğinden ‘Kalandar’ etkinliği

Gümüşhane ve çevresinde yüzyıllardır kutlanan ve Rumi takvimin yılbaşı olan "Kalandar" gecesi kent merkezinde Yağlıdere köyü derneği tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezinde tertiplenen programa Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, Yağlıdere Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Turgut Ataman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi sahne aldı. Halk oyunları eğitmeni Ulvi Ergün liderliğindeki ekip Karadeniz oyunlarının ağırlıklı olduğu gösteriyi bıçak oyunuyla taçlandırması salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Salona girişte katılımcılara köyün fotoğraflarının yer aldığı 2017 yılı takviminin de sunulduğu programda konuşan dernek Başkanı Turgut Ataman, göreve geldikleri 1,5 aylık süreçte kendilerine verilen destek için teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Katılımın yoğun olmasının kendilerine ayrı bir güç ve kuvvet verdiğini dile getiren Ataman, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Kalandar gecemiz bu birlikteliğimize güç katacaktır" dedi ve bundan sonra yapmayı planladıkları faaliyetlerden bahsederek destek istedi.

Ataman'ın konuşmasının ardından gurbette yaşayan vatandaşların gönderdiği videolu mesajların yayınlandığı sinevizyon gösterisinin ardından şiir dinletisi, çeşitli oyun gösterileri, maniler ve son olarak açık artırma ve çekiliş gerçekleştirildi.

Gümüşhaneli sanatçılar Oytun Eleman, Oğuzhan Çakır, Gürkan Gürses ve Hayrettin Özdemir'in sahne aldığı program geç saatlerde sona erdi.