Yağışlar Çatıllı çayını coşturdu

Hatay'ın Hassa ilçesinde şiddetli yağan yağmurla kuru olan dereler akmaya başladı.

Doğu Akdeniz'i etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur, Hatay'ın Hassa ilçesinde Koruhüyük, Bintaş Aşağı Karafakılı, Ardıçlı ve Mazmanlı sınırları içerisinden geçen Çatıllı çayı, sabahın erken saatlerinden itibaren akmaya başladı.

Hassalı vatandaşlar, coşkuyla akan çayı izlediler.