Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi devam ediyor

Turkhousing Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Sönmezoğlu, Türkiye'nin halen güven duyulan bir liman olması nedeniyle gayrimenkulde Ortadoğu'nun ilgisini çektiğini söyledi.

Güven esasının Arap yatırımcıda halen devam ettiğini ifade eden Turkhousing Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Sönmezoğlu, Türkiye'nin ise güven duyulan bir liman olması nedeniyle gayrimenkulde Ortadoğu'nun ilk tercihleri arasında olduğuna dikkat çekti. 2017 yılının bir önceki yıla göre daha verimli bir yıl olacağını belirten Sönmezoğlu, "Gayrimenkulde Ortadoğu ilgisi halen devam etmekte ve bu da Türkiye'nin halen güven duyulan bir liman olması özelliğinin devam ettirdiğinin bir göstergesidir. Beyinlerimize işlenen "Araplar bizi arkadan hançerledi" veya onların da "Türkler yüzyıllar boyu sömürdü" yaklaşımları ve söylemleri doğru değildir. Ne Araplar Türkleri arkadan vurdu, ne Türkler Arapları sömürdü. Yıllarca emperyalist güçlerin bizimle tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu milletlerden uzak tutmak içindi. Ortadoğu'dan gelen Arapların birçoğu Türkiye gibi bir ülke olmadığını ve Müslüman coğrafyanın son kalesinin Türkiye olduğunu söyleyip, ailecek Türkiye'ye yerleşip iş kurmak istiyor" dedi.

Turkhousing Real Estate olarak güven esasının Arap yatırımcıda halen devam ediyor olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Sönmezoğlu, "Hükümetin vatandaşlık verilmesi konusunda yaptığı düzenlemeler, yabancı yatırımcı konusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu. Özellikle de Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak gibi Ortadoğu'da yaşayan yatırımcıların Körfez sermayesinin akışını daha da ivmelendireceğini düşünüyorum. Bizler de Turkhousing Real Estate firması olarak yerli ve yabancı yatırımcılar için projeler geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.