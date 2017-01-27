Yabancı öğrencilerden Türkçe gösteri

Uludağ Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler, sundukları Türkçe gösterilerle takdir topladı.

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) tarafından bu sene ikincisi tertiplenen "Dilhane Şenliği'ne katılan yabancı öğrenciler, Türkçe şiir, şarkı, tiyatro ve ilahileri başarıyla seslendirdi. UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Salih Pay, akademisyenler ve yabancı öğrencilerin ilgi gösterdiği gecede, yabancı öğrenciler, Türkçe sergiledikleri gösteriyle göz doldurdu.

Prof. Dr. Mehmet Yüce, dünya üzerinde 120 ülkeden 3 bin 300 yabancı öğrenciyi üniversitede ağırladıklarını söyledi. Uludağ Üniversitesi'nin her fakülte ve bölümünde mutlaka yabancı bir öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Mehmet Yüce, "Bizim hedefimiz daha fazla yabancı öğrenciyi üniversitemizde ağırlamak. Önümüzdeki yıllarda 5 bin yabancı öğrenciyi üniversitemizde öğrenci olarak görmek için çalışmalar yürütüyoruz. Buraya gelen evlatlarımıza hem en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz, hem de onlara Türk kültürünü ve misafirperverliğini öğretiyoruz. Öğrencilerimiz ilk geldikleri sene Türkçe Öğretim Merkezi'nde dilimizi öğreniyorlar. O kadar güzel öğreniyorlar ki ilk senenin sonunda Türkçe gösteri yapacak kadar başarılı oluyorlar" dedi.