Yabancı öğrenciler fabrikada incelemede bulundu

Yunusemre Belediyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri inceleme gezilerine SABAF Fabrikasıyla devam etti. İşletmeyi gezen komisyon üyeleri ve CBÜ'de eğitim gören yabancı öğrenciler, fabrikanın üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Düzenli olarak inceleme gezilerinde bulunan Yunusemre Belediyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri bu kez SABAF Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, komisyon üyeleri ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencinin katıldığı geziye ilişkin bilgi veren Komisyon Başkan Yardımcısı Gültekin Aşçı açıklamasında, "Bu tür gezilerle üniversite öğrencilerimize ülkemizdeki dış ticareti tanıtmak, ithalat ve ihracat konularında fikir sahibi olmalarını sağlıyoruz. Gezilerimiz sürecek. Amacımız öğrencilerimizin eğitim gördüğü alana ilişkin fikir sahibi olabilmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Fabrikayı gezen komisyon üyeleri, işletmenin üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.