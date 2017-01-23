Yaban hayatı için yemleme çalışması yapıldı

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ve Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği işbirliği ile yaban hayvanlarının aç kalmaması için Altınapa Barajı arazisinde yemleme çalışması yapıldı.

Çalışma hakkında açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdür Yardımcısı Rıza Kamil, "Yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla toplandık. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği öncülüğünde Konya'mızda Altınapa Barajı'nın karla kaplı zemini üzerinde bir yemleme faaliyeti gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 ton civarında kırık buğday ve diğer sebze çeşitlerinden oluşan besin sepetiyle yemleme faaliyeti gerçekleştirdik" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yemleme faaliyetine önem verdiğini ve kendilerinin de müdürlük olarak desteklerde bulunduğu söyleyen Rıza Kamil, "Bunun yanında biz Konya 8. Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklarının taşra teşkilatı olarak genel müdürümüz ile birlikte her Cuma günü yemleme yapıyoruz. Konya ile birlikte 4 tane il var. Bu illerdeki kışın yemleme programımız yaban hayvanları için 65 ton. Bugün itibari ile 25 ton civarında bir yemleme yaptık" şeklinde konuştu.

Rıza Kamil, son olarak bu faaliyetlerle toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini ve bu konuda ülkenin bilinçlendiğini ifade etti.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal ise bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini söyleyerek, "Geçen yıl böyle bir etkinlik yaptık. Kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı doğada su havzasında yemleme yaptık. Bu yıl kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı yemleme yapalım dedik. Türkiye genelinde federasyon olarak balık tutma yarışması yapıyoruz. Doğa ile mücadele ediyoruz. Su canlıları ile mücadele ediyoruz. Gelecek nesillere bir şeyler bırakabilmek için bu tür etkinlikleri sık sık düzenliyoruz" diye konuştu.

Yemleme faaliyetinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdür Yardımcısı Rıza Kamil, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Fatih Uçar'a çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.