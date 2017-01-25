Yaban hayatı emin ellerde

Manisa'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar IV. Bölge Müdürlüğünde 2016 yılında 76 türden 432 yaban hayvanının tedavi altına alındığı açıklandı. Tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından sağlıklarına kavuşan 146 yaban hayvanı tekrar doğaya kazandırılırken 17 yaban hayvanının ise tedavisi devam ettiği, doğada yaşamını sürdüremeyecek 119 yaban hayvanının ise hayvanat bahçelerine yerleştirildiği bildirildi.

Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerini içine alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar IV. Bölge Müdürlüğü ekipleri doğada çeşitli nedenlerle zarar gören yaban hayvanlarını bulundukları yerden alarak tedavilerini gerçekleştirdi. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban yaşamına duyarlı vatandaşların IV. Bölge Müdürlüğü ekiplerini doğrudan, telefonla ya da interneti kullanarak uyarmasının çalışmanın temelini oluşturduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinden sonra yeniden sağlıklarına kavuşan 146 yaban hayvanı tekrar doğaya kazandırıldı. 17 yaban hayvanının ise tedavisi halen devam ediyor. Ayrıca yaşamlarını doğada sürdüremeyecek durumda olan 119 yaban hayvanı hayvanat bahçelerine yerleştirildi. 2016 yılında tedavi edilen yaban hayvanları içerisinde 95 şahin (Buteobuteo), 24 leylek (Ciconiaciconia), 22 atmaca (Accipiternisus), 21 martı (Larusspp.), 17 peçeli baykuş (Tyco alba), 16 küçük balaban (Ixobrychusminutus) ve 15 güvercin (Columbidaespp) en yoğun görülen türler oldu. Bunların yanında karakulak, karaca, deniz kaplumbağası, yılan, yarasa, tilki, kara kaplumbağası, yalıçapkını, flamingo, pelikanlar ve balıkçıllar gibi önemli türlerimiz konusu uzmanlarınca tedavi edildi" denildi.

Yapılan açıklamada, IV. Bölge Müdürlüğünün av ve yaban hayvanı türlerinin korunması, doğada yaralı ve yardıma muhtaç olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının titizlikle yapılması çalışmalarını üniversiteler, belediyeler, hayvanat bahçeleri ve STK'ların uzmanları ile işbirliği içerisinde sürdürdüğü açıklandı.

Doğada yaralı ve yardıma muhtaç durumda bulunan yaban hayvanı gören vatandaşların vakit kaybetmeden IV. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber vermesinin yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı bildirilen açıklamada, vatandaşların yaban yaşamı ihbarları için Manisa'dan 0236 2371061, İzmir'den 0232 3698006, Aydın'dan 0256 2130103 ve Muğla'dan da 0252 2230306 numaralı telefonları arayabilecekleri bildirildi.