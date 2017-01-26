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Xavi, sözleşmesini yeniledi

Xavi, sözleşmesini yeniledi

Katar Ligi ekiplerinden El Sadd'da forma giyen Xavi, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

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Katar Ligi ekiplerinden El Sadd'da forma giyen Xavi, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

El Sadd kulübünden yapılan açıklamada İspanyol oyuncu Xavi Hernandez'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı. Xavi, El Sadd'a geldiği günden bu yana 28 maçta 7 gol kaydetti. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Barcelona forması ile 8 lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Xavi'nin İspanya Milli Takımı'yla ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir de Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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