Xavi, sözleşmesini yeniledi

Katar Ligi ekiplerinden El Sadd'da forma giyen Xavi, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

El Sadd kulübünden yapılan açıklamada İspanyol oyuncu Xavi Hernandez'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı. Xavi, El Sadd'a geldiği günden bu yana 28 maçta 7 gol kaydetti. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Barcelona forması ile 8 lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Xavi'nin İspanya Milli Takımı'yla ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir de Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.