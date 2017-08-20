Volkan Demirel, Kameni’den kaleyi geri aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında kalede Kameni'nin yerine Volkan Demirel'i tercih etti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ilk hafta Göztepe maçında oynattığı Volkan Demirel'i yediği hatalı golün ardından UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında ilk 11'e almamış ve tecrübeli file bekçisinin yerine Vardar maçında kaleyi yeni transfer Carlos Kameni korumuştu.

Vardar maçındaki Kameni'nin kötü performansının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman, Volkan Demirel yeniden kaleye geri aldı.