Vezirköprü’de ormanlara sıklık bakım operasyonu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanlarda sıklık bakım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Akçay Orman İşletme Şefliği Şef Hasan Acık'ın sorumluluk alanında devam eden sıklık bakım çalışmaları ile geleceğin değer ağaçlarını bu günden belirlemenin hedeflendiği belirtildi. Kızılçam ormanlarının yangınlara karşı, yanıcı madde miktarını azaltmak, bakım patikalarını açarak yangın halinde müdahale yollarını açmak, yaz mevsimi gelmeden ormandaki kesimleri bitirerek yangından korunur duruma getirmenin amaçlandığı ifade edildi.

Yapılan çalışmayla öncelikle meşçereyi (yaş ağaç türü kombinasyonu) oluşturacak nitelikte bireylerin tanınıp bulunur bir hale getirileceği, bunlara büyüme enerjilerini ortaya koyabilecekleri bir yer ve yeterli ışık sağlandığı kaydedildi. Bu amaçla hasta, yaralı, cılız, ölmüş ve ölmek üzere olanların öncelikle alanlardan çıkarıldığı, ardından fena şekilli bireylerle meşçere kuruluşuna katılması istenmeyen türlere müdahale edildiği belirtildi.