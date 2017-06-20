Veysi Kaynak’tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, coğrafyamızın ateş çemberinden geçtiği bu kritik dönemde, mülteci sorunu başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin ve tüm dünyanın gündeminde en üst sıralarında olduğunu belirterek, "Özellikle 2011 yılında patlak veren Suriye krizi, insani boyutu bakımından 2. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük toplu göç hareketine sebep oldu. 5 milyona yakın Suriyeli ülkelerini, topraklarını, evlerini terk etmek zorunda kaldı. 3 milyonu aşkın savaş mağduru Suriyeli ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yüce Türk milletinin gölgesine sığındı" ifadelerini kullandı.

Veysi Kaynak, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Suriye Krizi'nin ilk gününden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla "Açık Kapı" politikası uyguladık. Yerinden edilmenin acısını çeken, katliamların ve savaşın getirdiği yıkımın altında ezilen mazlumlara umut olmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"AFAD, TİKA, Türk Kızılayı gibi her biri alanında uzman ve ülkemizin yüz akı olan kurumlarımızla mültecilerin eğitim, sağlık, barınma, yiyecek-giyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diyen Kaynak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tüm bunları yaparken milletimizin ferasetinden, geniş gönüllülüğünden ve asaletinden güç alıyoruz. Bu vesile ile 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün insanlık için zulmün ve acıların sona erdiği gün olmasını diler, Türk devleti ve milletinin tüm mazlum ve mağdur insanların yanında olacağını bir kez daha teyit ederim."