Veliler öğretmen seçimi yapamayacak

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, 1. ve 5. sınıf kayıtlarının kura ile belirleneceğini kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, 1. ve 5. sınıf kayıtlarının kura ile belirlenmesi ve öğrenci kayıtlarında adres değişikliği düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Valilik onayı ile okulların birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin şube kayıtlarının artık kura ile belirleneceğini kaydeden Mete Kızılkaya, "Böylelikle hem birinci sınıf kayıtlarında bir kısım okullarımızda velilerimizin öğretmen seçimlerinden dolayı oluşan yığılma sona erecek, hem de beşinci sınıflarda velilerimizin tepkisine neden olan seviye sınıflarının önüne geçilmiş olacak. 5. Sınıfa kayıt yapan öğrenciler arasında seviye tespit sınavı yapılarak oluşturulan seviye sınıfları öğrenci ve veliler arasında tembel-çalışkan sınıf algısını oluşturduğu, öğretmenlerin başarılı sınıflara daha fazla yoğunlaşmasına, akademik başarısı düşük sınıflara ise ilgisinin azalmasına sebep olduğundan tepkilere neden olmaktaydı. Bu düzenleme ile bu uygulamanın önüne geçilmiş olacak. Kurada il ve ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokullarımızda, okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, başkan yardımcısı ve bir üye, bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, ilkokullarda en az üç sınıf öğretmeni, ortaokullarda en az üç branş öğretmeni ile oluşacak olan Öğrenci Şube Belirleme Komisyonu kurulacak. Bu komisyon tarafından Eylül ayının ilk haftası içerisinde okul idaresince belirlenen bir tarihte, önceden velilere gerekli duyurunun yapılarak, öğrenci velilerinin huzurunda kura ile okula yeni kayıt olan öğrencilerin şubelerinin belirlenecek. Ardından ilkokul birinci sınıfı okutacak öğretmenlerin şubelerinin ise yine kura ile belirlenecek. Tüm bu kura çekim işlemlerinin denetime hazır olacak şekilde komisyon tarafından tutanaklara geçilecek ya da noter huzurunda kura çekimi yapılacak" dedi.

Öğrenci kayıtlarında adres değişikliği ile ilgili açıklamada bulunan Mete Kızılkaya, "Valilik onayı ile öğrenci kayıtları için gerçek olmayan adres değişikliğinin önüne geçmek amacıyla müdürlüğümüz tarafından önemli bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile son dönemlerde özellikle veliler tarafından başarılı bulunan okullara yönelik aşırı yığılmanın önüne geçilecek. İlkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa kayıt olacak çocuklarını Bu sorunların önüne geçilmesi ve öğrenci velilerinin çocuklarını istedikleri okula kaydetmek amacıyla özellikle kayıt döneminde yapmış olduğu gerçek olmayan adres değişikliğinin önlenmesi için, Temel Eğitimden sorumlu şube müdürümüzün başkanlığından bir komisyon oluşturulacak. En az iki ilkokul müdürü, iki ortaokul müdürü ve yeterli sayıda personelden (toplam 7 kişi) oluşan "Adres Değişikliği İzleme ve Müdahale Etme Komisyonu" tarafından kayıtların başlamasından önce e-okul sisteminden 2017-2018 eğitim öğretim yılında muhtemel ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa kayıt olacak öğrencilerin isimleri ile adres bilgilerini gösterir liste alınacak. Daha sonra değiştirilen adresler ile karşılaştırılacağından hiç kimse doğru olmayan beyanlarla adres değişikliği yapamayacak.

Normal olarak adreslerini değiştirenler ise yerleşim yeri belgeleriyle birlikte okullarına başvuracak ve okullar aracılığıyla bu başvurular Müdürlüğümüze bildirilecek. Müdürlüğümüzde oluşturulan Adres Değişikliği İzleme ve Müdahale Etme Komisyonu tarafından adresi uyuşmayan öğrenci velilerinin ibraz ettikleri yerleşim yeri belgesinde belirtilen adres sorgulanacak. Velinin o adreste ikamet edip etmediklerinin tespitinin yapılması için İl/İlçe Nüfus Müdürlüğüne, Müdürlüğümüz Temel Eğitim Şubesi aracılığıyla yazı yazılacak ve Nüfus Müdürlüğünce, emniyet birimlerine yaptırılacak tahkikat sonucuna göre belirtilen öğrencilerin okula kayıt yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Bu düzenleme ile hem kalabalık sınıf ortamlarına yönelik çözüm bulunacak hem de normal eğitime geçme noktasında rahatlık sağlanacak. Diğer taraftan bazı okullara yeterli sayıda öğrenci kaydı olmadığından dolayı tam kapasite ile çalışamamaktadırlar, bu da kaynak israfına neden olmaktadır. Bu düzenleme bu sıkıntılarda giderilmiş olacak" diye konuştu.