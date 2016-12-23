Van’da Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince park halindeki bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Aralık 2016 günü İpekyolu Caddesi üzerinde park halindeki bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada Urartu ve Roma dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Olayla ilgili olduğu tespit edilen S.B. ve M.G. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.