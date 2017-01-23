Van’da kaçakçılık operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 495 bin 850 adet gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16 Ocak 2017 günü Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada, 495 bin 850 adet çakmak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olduğu tespit edilen M.D. ve O.A. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı SKM suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.