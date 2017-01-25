Van’da il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Van'da 2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulunun toplantısı gerçekleştirildi.

Van kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulunun 2017 yılı ilk toplantısı, Tuşba Belediyesi Toplantı Salonunda, Van Vali Vekili Mehmet Parlak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Parlak, 2016 yılında Van için genel bir kamu yatırımı değerlendirmesi yaparak, yatırıma konu projelerin sektörel dağılımı ve maddi değerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplam proje bedelinin 5 milyar 388 milyon 416 bin TL, önceki yıllar harcamasının 1 milyar 478 milyon TL, 2016 yılı ödenek toplamının 790 milyon 458 bin TL ve 2016 yılı harcama tutarının 586 milyon 379 bin TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Vali Vekili Parlak şöyle devam etti:

"İlimizde devam eden proje sayısı bin 326, ihale aşamasındaki proje sayısı 54, başlanamayan proje sayısı 104 ve biten proje sayısı 324'tür. Projelerin sektörel dağılımına baktığımızda; 145 tarım, 985 inşaat, 8 enerji, 9 turizm, 59 ulaştırma, 86 eğitim, 42 sağlık ve 477 diğer kamu sektörlerine ait proje bulunduğunu görüyoruz. İlimizde yatırım yapan kurum ve kuruluş sayısı 20 olup, 11 belediyemiz de yatırım yapmıştır. Bin 304 proje, merkezi idareye bağlı kuruluşlarca yatırıma konu olurken, 507 projeye de mahalli idareye bağlı kuruluşlarımızca yatırım yapılmıştır."

Açılış konuşmasının ardından, kamu yatırımı bulunan kurumlar yatırım büyüklük sırasıyla kurul üyelerine sunumlarını yaparken, ilk olarak Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü yatırımları hakkında bilgilendirme yapan Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, gelen soru üzerine toplam 64 kilometrelik çevre yolunun 23 kilometresinin ihalesinin aktif olduğunu ancak kalan kısmının yer teslimi yapılmadığından ihale aşamasına henüz geçilemediğini kaydetti.

Toplantı, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası ve diğer kurumların yatırım ve projelerinin kurul üyelerine aktarılması, zaman zaman da kurul üyelerinin sunum yapan kurum temsilcilerine soru ve işbirliği önerileri ile süren toplantıya Vali Yardımcısı Sinan Aslan ile ilçe kaymakamlarının yanı sıra, ilçe belediye başkan vekilleri, kamu yatırımı bulunan kurumların müdürleri ve temsilcileri katıldı.