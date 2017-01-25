Van’da bir yılda 6 milyon muayene ve 124 bin ameliyat yapıldı

Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur, 2016 yılında 6 milyon muayene ve 124 bin ameliyat yapıldığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesinin konferans salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur, sekreterlik bünyesinde bulunan 10 hastane ve aile hekimliklerinde 2016 yılı içerisinde 6 milyon kişinin muayene edildiğini ve 124 bin ameliyat yapıldığını belirtti. Op. Dr. Semur, "2016 yılı malum olduğu üzere gerek ülkemiz gerekse bölgemiz açısından çok hareketli bir yıl oldu. Maalesef 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe teşebbüsü yaşandı. Yılın ikinci yarısında bundan dolayı memleketin bütün gündemi ve öncelikleri değişti. Sağlık sektörü de ne yazık ki bundan nasibini aldı. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza 2016 yılında ortaya koydukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim açımızdan çok dolu bir yıl oldu. Bütün kamu hizmeti sunan sektörler, kanımca şeffaf olmalı ve hesap verebiliyor olmalıdır" dedi.

Yaptıkları hizmetleri kalem kalem anlatan Op. Dr. Semur, "Sağlık turizmi anlamında 4 ülkeyi ziyaret ettik. İlimizdeki tüm paydaşlarımızı gezdik, bununla alakalı son olarak bir çalıştay düzenledik. İki hastanemize kesilen bir ceza söz konusuydu, biz bu sorunu çözdük. "Akıllı Hastane" olarak tabir edilen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizi ve Kardiyoloji ve KVC Hastanemizi hizmete açtık. Bu ciddi anlamda zamanımızı aldı. 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından Özel İstanbul Hastanesi ve Van Askeri Hastanemizi devraldık" diye konuştu.

"203 personel hakkında çeşitli işlemler yapıldı"

2016'da 151 personel hakkında çeşitli işlemler yapıldığını belirten Semur, "OHAL kapsamında yayınlanan KHK'larla 52 personelimiz açığa alındı. 38 personelimiz devlet memurluğundan çıkarıldı. 4 personelimiz göreve iade edildi, 10 personelimiz ise halen açıktadır. 151 personel hakkında ise çeşitli suçlardan işlem yaptık" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Semur, 2016 yılı içerisinde 156 temizlik, 11 güvenlik, 22 veri girişi, 24 yemekhane ve 14 yönlendirme personeli olmak üzere toplam 227 kişiyi de istihdam ettiklerini belirtti.

"Van'ı 6 defa muayeneden geçirdik"

Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde toplam 5 bin 922 personel çalışması gerekirken, 2 bin 853 çalıştığını ve yüzde 48 doluluk oranı ile hizmet verdiklerini ifade eden Op. Dr. Semur, "2016'da 6 milyon muayene ve 124 bin ameliyat yaptık. Ayrıca yıl içerisinde 16 bin 126 normal doğum ve 4 bin 363 sezaryenli doğum vakası gerçekleşti. Ayrıca yıl içerisinde 10 hastanemiz ve halk sağlığı bünyesinde çalışan hekimlerimiz 6 milyon muayene gerçekleştirdi. Bu da Van'ı 6 defa muayeneden geçirdiğimiz anlamına geliyor. 124 bin ameliyat gerçekleştirdik ve 437 bin 409 kişi de diş sağlığı hizmeti almış oldu" şeklinde konuştu.

Van merkez ve ilçelerde bulunan 10 hastanenin başhekimleri ile Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler, Mali Hizmetler ve İdari Hizmetler başkanları ile basın mensuplarının yer aldığı toplantı, 2017 yılı hedeflerinin anlatılmasıyla son buldu.