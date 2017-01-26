Van, EMITT Fuarı’nda tanıtılıyor

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) İstanbul'da 21. kez kapılarını ziyarete açtı.

26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuarın açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından gerçekleştirilirken, fuara Van'ı temsilen Vali İbrahim Taşyapan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve müdürlük personeli ile Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yetkilileri, turizm acenteleri ve otel işletmecileri katıldı.

Dünyanın 5. büyük uluslararası fuarı olarak nitelendirilen EMİTT Fuarı'nda, Van'ın tanıtımına en iyi şekilde katkı sağlamak üzere bulunduklarını kaydeden Vali Taşyapan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü başta olmak üzere Van'dan fuara katılan kamu kurumları, üniversite ve STK'lar ile turizm firmalarının, Van'ın tanıtımı noktasında ellerinden geleni yapacağına inandığını söyledi. Türkiye'nin de dâhil olduğu 80 ülkenin tatil destinasyonlarının tanıtılacağı ve 5 bin firmadan oluşan turizm sektör profesyonellerinin bir araya geldiği fuarda, güzel Van'ın kedisiyle, gümüşüyle, halısıyla, kilimiyle, kahvaltısı ve yöresel yemeklerinin yanı sıra kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle olabildiğince fazla insana tanıtılmasını hedeflediklerini ifade eden Vali Taşyapan, bu kadar geniş çaplı uluslararası bir fuarda yer almanın Van'ın imajına mutlaka olumlu katkı yapacağını dile getirdi. Vali İbrahim Taşyapan, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere fuarın düzenlenmesinde katkısı bulunanlara teşekkür ederek, 21. EMİTT Fuarı'nın tüm katılımcıların 2017 yılı ve sonrasındaki turizm faaliyetleri için hayırlı olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen fuarı, 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.