Valiliğin provokatör olarak suçladığı şahıs devlet memuru çıktı

Bitlis Valiliği'nin talimatıyla haklarında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi'ne girmek, güvenlik güçlerine hakaret edip bölgede görüntü almaya çalıştığı gerekçesiyle adli işlem başlatılan ve valilik tarafından yapılan resmi açıklamada "Provokatör" olarak nitelendirilen şüphelilerden birinin Siirt Belediyesi'nde birim amiri olarak görev yapan M.B. olduğu tespit edildi.

Hayvanlarını otlatmaya götüren ve Geçici Güvenlik Bölgesi'ne girmeye çalışırken güvenlik kuvvetlerinin izin vermemesi üzerine askerlerle tartışan vatandaşlar, tartışma anlarını da cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü çeken, görüntüyü çekerken "Devletin zulmünü de görün, herkes bu zulme şahit olsun, böyle bir zulüm dünyanın hiçbir yerinde yok, şuanda yapılan keyfi muameledir" ifadelerini kullanan ve Bitlis Valiliği tarafından provokatör olarak nitelendirilen M.B.'nin Siirt Belediye Başkanlığı'nda birim amiri olduğu tespit edildi. Aynı zamanda M.B. ve beraberindekiler, Bitlis merkez Ortakapı köyü muhtarı Y.A. ile anlaşıp, hayvanları kayıtlıymış gibi göstererek sürüyü, terör örgütü mensuplarının faaliyet gösterdiği ve Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen Sehi bölgesine geçirmeye çalıştıkları sırada güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. Güvenlik güçlerince izin verilmeyen M.B., cep telefonuyla görüntü alarak, "devletin zulmünü görün" şeklinde görüntüyü sosyal medyada yayımladı. Bitlis Valiliği de güvenlik güçlerine zorluk çıkarıp küçük düşürücü davranışlarda bulunduğu ve zorla hayvanları Sehi bölgesine indirdiği gerekçesiyle aralarında M.B.'nin de bulunduğu kişiler hakkında adli işlem başlattı.

Valilik provokatör açıklaması yapmıştı

Bitlis Valiliği konu ile ilgili yayımladığı basın bildirisinde bu şahsı provokatör olarak duyurmuştu. Valilik tarafından basın ve kamuoyuna duyurulan resmi açıklamada, "Valiliğimiz tarafından yayınlanan Genel Emir ve Jandarma Genel Komutanlığının 13 Şubat 2017 tarihli "Mera, Yaylak, Otlak ve Kışlakların Kiralanması" konulu emri gereği; göçer hareketleri ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı personeli, Siirt ve Batman illerinde ikamet eden göçerlerle yüz yüze görüşmeler yapmış olup, uygun görülenlere otlatma izni verilmiştir. 10 Haziran 2017 günü saat 09.00 sıralarında Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında; İbrahim B. ve İsmet B. isimli şahıslar, bin 500 adet küçükbaş hayvanı otlatmak maksadıyla Muş iline götürdüklerini beyan etmişlerdir. Söz konusu şahısların Bitlis merkez Ortakapı köyü Muhtarı Yusuf A. ile anlaşarak hayvanları, kayıtlıymış gibi hülle yapmak suretiyle sürüyü Ortakapı köyü bölgesine indirdikleri, BTÖ mensuplarının faaliyet gösterdiği ve Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen Sehi bölgesine geçirmeye çalıştıkları, güvenlik kuvvetlerimizce tespit edilmiştir. Bölgeye göçer olarak gelen İsmet B. hakkında yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın 2016 yılında Bitlis Ortakapı Keçeli mezrasında göçerlik yaptığı, PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu, oğlu Lokman B.'nin halen örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca şahıslara bölgenin Özel Güvenlik Bölgesi olduğu, hayvanları yerel halkın üzerine kayıtlı göstererek sürü getirilmesi ve bölgede otlatılmasının yasak olduğu, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde uygun yer bulmaları halinde müracaat etmeleri bildirilmiştir. 11 Haziran 2017 günü hayvanların Siirt iline araçlarla intikali sağlanmış olup, şahıslar hakkında Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce gerekli idari işlemlere başlanmıştır. Meydana gelen olayla ilgili olarak Ortakapı köy muhtarı Yusut A. hakkında "Görevi Kötüye Kullanmak ve İhmal" suçundan, bölgede cep telefonu ile video kaydı yaparak güvenlik güçlerimizi küçük düşürücü yorumlarda bulunup, sosyal medyada yayınlayan Mithat B. isimli şahıs hakkında da "Kolluğa Mukavemet, Verinin İzinsiz Dağıtımı ve Hakaret" suçlarından adli işlem başlatılmıştır. PKK terör örgütü özellikle göçer dediğimiz, sürü sahiplerinin gelip dağlarda, yaylalarda bulunmalarını lojistik destek sağlamak ve güvenlik, iletişim faaliyetlerinde kullanmak maksadıyla istemektedir. Bölgede icra edilen yoğun operasyonlar nedeniyle hem çobanların can güvenliği tehlikeye girmekte hem de operasyonların etkinliğini azaltmaktadır. Sonuç olarak, çobanların, göçerlerin ve yöre halkının can güvenliği sorununun olmadığı ve PKK terör örgütünün kullanamayacağı bütün bölgelerde göçerlere hayvan otlatma izni verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

Bitlis Valiliği tarafından provokatör olarak nitelendirilen ve hakkında "Kolluğa Mukavemet, Verinin İzinsiz Dağıtımı ve Hakaret" suçlamasıyla adli işlem başlatılan M.B.'nin kayyum atanan Siirt Belediyesi'ne kimler tarafından getirildiği ve arkasında kimlerin olduğunun bilinmediği belirtildi.