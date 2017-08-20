Vali Zorluoğlu’ndan yeni paşaya ziyaret

Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ve geçtiğimiz hafta göreve başlayan Tuğgeneral Yavuz Özfidan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Zorluoğlu, ziyeret sonrası rütbeli personel ve merasim mangası ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.