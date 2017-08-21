Vali Ustaoğlu, Bitlis esnafı ile bir araya geldi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis'teki esnaflarla bir araya gelerek, şehirdeki sorunları ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) organize ettiği program dahilinde Bitlisli girişimcilerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu, "Dere Üstü Islah Projesi" başta olmak üzere birçok konuda esnaflar görüş alışverişinde bulundu.

BTSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, geri kalmışlığının Bitlis'in kaderi olmadığını vurgulayarak, hep birlikte bu sorunların üstesinde gelineceğini belirterek, kentte var olan sorunlar hakkında bilgi verdi. Vali Ustaoğlu, Bitlis'te çarpık bir kentleşmenin olduğuna dikkat çekerek, "Şehrimizin o sıkışmış, malumunuz o kale altı diye tabir ettiğimiz çevre başta olmak üzere dere üstündeki çarpık yapılaşma, bizim o türkülere konu olmuş beşminareyi bile bizi görmekten maalesef alıkoyuyor. Her bir sokağın içerisinde girdiğiniz zaman yakinen görebildiğiniz o tarihi eserler, maalesef şuan bu çarpık yapılaşmanın sonucu adeta gömülmüş ve vatandaşlarımızın, yeni kuşakların, yeni gençlerimizin, yeni geleceğimize bunları kazandırmak noktasında yapacağımız çok işin olduğunu da ortaya koymuş oluyor. Ecdadımızın 800 yıl önce yaptığı o Ulu Cami ve mabedimiz maalesef şuan oraya sıkışmış, nereden bakarsanız bakın sadece çatısını görebildiğiniz, çevre düzenlemesi maalesef istenilen düzeyde olmayan, böyle üzüntü verici bir durumda. Buna benzer birçok tarihi eserlerimizde, yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 600 tescilli eserimizin bulunduğu bu ilimiz, etrafımızda tarihi esreleriyle ön plana çıkmış illerle kıyasladığımızda, az denemeyecek rakamlarda olan bu ilimiz, maalesef şuan bu esrelerimizde istifade edemiyor" dedi.

Dere üstü ıslah projesine de değinen Vali Ustaoğlu, burayı kiralama usulüyle değil, satış usulüyle isteyenin orada iş yeri alabileceğini belirterek, projenin uygulamasındaki kararlılıklarını yeniledi. Vali Ustaoğlu, "Eğri oturup doğru konuşalım. Biz zaten 20-30 yıl öyle veya böyle iyi niyetle kalmış arkadaşlara biz şimdi tekrar aynı yanlışı devam mı ettirelim yani. Şimdi tekrar bize diyorlar ki siz bize kiralık yer yapın. Bizim yavaş yavaş bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım. Yaptığımız yeri satışa çıkartalım. Kim bunu alıyorsa alsın. Ama kendisi kullanır, ama kiraya verir. Ama kiralık bize yer verin anlayışı benim tasvip ettiğim bir durum değil. Aynı şey AVM içinde geçerli. Biz aynı yanlışı 3-5 yıl sonra AVM elimizde bir bomba gibi patlayacak. Bunu sizde biliyorsunuz. Kiralık yerler mülk sahibinin sırtında bir angarya yük kalacak, sıkıntı her geçen gün devası büyüyecek. Birkaç yıl sonra burayı yıkalım yeni bir AVM yapalım noktasına gelir. Bizim oradaki düşüncemiz, orayı çekim merkezi haline dönüştürüp, kendi içerisindeki revizeleri tamamladıktan sonra şuan ki niyetimiz ihaleyle satışa çıkartıp, orada bir şekilde esnafımızın, tabi ki orada esnafın mağdur olmaması adına bölgeler tespit edip, tabiri caizse tekelleşmenin önüne geçerek, hani parası var diye adama tutup da 3-5 -10 tane bir yeri verme gibi bir anlayışı yapmayacağız" şeklinde konuştu.

Vali Ustaoğlu, trafik sorunu, sokak sağlıklaştırma projesinde doğacak sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardında işverenlerde, yapılacak çalışmalarla ilgili sorunları aktardılar. Program girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 150 girişimciye sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.