Vali Şimşek Sanayi esnafını ziyaret etti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ata Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un da eşlik ettiği ziyarette Vali Yılmaz Şimşek, Demirciler Odası Başkanı Turgut Taygur'dan Sanayi Sitesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ata Sanayi Sitesinde bulunan iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnaflarla sohbet eden Vali Şimşek, yaklaşık 750 adet iş yerini bünyesinde barındıran Ata Sanayi Sitesinin istihdam bakımından Niğde'nin can damarlarından bir tanesi olduğuna vurgu yaptı. Vali Şimşek, "Ayrıca sitemizde 112 Acil servis, PTT Şubesi, cami ve sosyal tesis bulunmaktadır. Tabi ki çözülmesi gereken konuları Demirciler Odası Başkanımız ve esnaflarımız bizlere aktardılar. Bana iletilen konuların tek tek takipçisi olacağım. Sorunların çözümü noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

İş hayatına yaptıkları katkıdan dolayı Sanayi Sitesi sakinlerine teşekkür eden Vali Şimşek "Burada çalışıp, emek vererek, ilimiz ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ata Sanayi Esnafları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Şimşek'e teşekkürlerini ilettiler.