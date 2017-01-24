Vali Şahin: “Ülkemizde düşmanların gözü var”

Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Ülkemizde düşmanların gözü var. Batılı ülkeler Türkiye'nin sıkıntıya girmesi için oldukça çok çaba sarf ediyorlar. Onun için biz daha çok çaba gösterip, daha çok çalışacağız ki, başarıya ulaşalım" dedi.

Vali İbrahim Şahin, muhtarların şikayet, talep ve önerilerini dinlemek üzere Çarşamba ilçesi Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "15 Temmuz Tarihi Değiştiren Direniş" belgeseli gösterildi. Belgeselin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bir konuşma yaptı.

Vali İbrahim Şahin ise toplantıda yaptığı konuşmasında, "Değerli muhtarlar, 15 Temmuz akşamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir istisnası ve hiçbir izahı olmayan bir yol ayrımıyla karşı karşıya kalmıştır. Aziz milletimiz istiklali ve istikbali için F16'ların, helikopterlerin, tankların ve tüfeklerin karşısına yüreklerindeki büyük imanla dikilmiş, vatanımızı işgalcilere teslim etmemiştir. Ve 15 Temmuz, karanlığa direnişin, yeniden dirilişin adı olmuştur. Rabbim bu milleti, bu ülkeyi ilelebet korusun, muhafaza etsin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan şifalar temenni ediyorum. İnşallah birliğimiz daim olsun. Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru olan kutlu yürüyüşünün ayak sesleri olan muhtarlarımız hem kamu yönetiminin, hem de demokratik sistemin ilk basamağıdır. Halkın tercihiyle, halkın seçimiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız çok önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Muhtarlarımız bulundukları yerlerde valilik, kaymakamlık ve belediye ile vatandaş arasındaki sağlam köprüdür. Bunun için muhtarlarımızı bu üstlendikleri önemli görevde verimli hizmet şartlarına ulaştırmak gerekir" diye konuştu.

"Ülkemizde düşmanların gözü var"

Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada yer aldığını belirten Şahin, "Bizim ülkemizde düşmanların gözü var. Batılı ülkeler Türkiye'nin sıkıntıya girmesi için oldukça çok çaba sarf ediyorlar. Onun için biz daha çok çaba gösterip, daha çok çalışacağız ki, başarıya ulaşalım. Biz daha fazla üreteceğiz, kullanacağız ve satacağız ki, refah düzeyimiz yükselsin. Türkiye bir taraftan bunları yaparken, bir taraftan da PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve FETO terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Bizler bir medeniyet timsali insanlarız. Türklerin 2000 yıllık bir geçmişi var. Biz 1400 yıllık bir İslami kültürle yoğrulmuş Müslüman bir milletiz" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Çarşamba ilçesinin mahalle muhtarları sırayla söz alarak, mahallelerinde yapılan çalışmalar ve sorunlarla ilgili olarak görüşlerini, önerilerini ve taleplerini Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a aktardı.

Toplantıya Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İl Mahalli İdareler Müdürü Hayri Şen, ilçe protokol üyeleri ve Çarşamba ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları katıldı.