Vali Özefe’nin eşi Hacer Özefe, Suriyeli aileleri ziyaret etti

Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe, Ardahan'da kayıt altında bulunan Suriye uyruklu 6 göçmen aileyi ziyaret etti.

Suriye'de ki iç savaştan kaçarak geldikleri Ardahan'da yaşayan aileleri, Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un eşi Cevriye Köksoy ve Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat'ın eşi Dilek Canpolat ile birlikte ziyaret eden Hacer Özefe, sohbet ettiği ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Suriye'de yaşanan savaşın birçok insanı evinden, yurdundan ve topraklarından göç etmeye zorladığını belirten Hacer Özefe, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, ülkemize sığınan tüm kardeşlerimize hem kapılarımızı, hem de gönüllerimizi açtık. Türk Milleti kendisine sığınanlara karşı her zaman misafirperverliğini göstermiş, sofrasını onlarla paylaşmış, yiyecek ekmeğini, içecek suyunu onlarla paylaşma güzelliğini göstermiştir "dedi.