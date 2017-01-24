Vali Küçük Mudanya’da

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa'nın ilçelerine gerçekleştirdiği inceleme ziyaretleri kapsamında Mudanya'ya geldi.

Mudanya Kaymakamlık Hizmet Binası ile ilçe ziyaretine başlayan Vali Küçük, Mudanya Mütareke Evi ve tamamlandığında ilçenin çehresini değiştirecek sahil çalışma alanında bir dizi incelemelerde bulundu. Vali İzzettin Küçük, sahil düzenlemesi tamamlandığında Mudanya'daki turizm potansiyelinin de çok daha ileriye taşınacağını söyledi.